Dopo 4 giorni risale curva dei contagi

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Dopo 4 giorni di calo, risale la curva dei contagi. Oggi sono 4.492 in più, mentre ieri l'aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero delle vittime è di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683. In tutto sono 8.165. L'ipotesi della Protezione Civile è che l'aumento di oggi sia l'accumulo di tamponi precedenti. Nella sola Lombardia sono 34.889 i positivi, con un aumento di 2.543 casi in un giorno. I decessi sono 4.861, con un aumento di 387 vittime. A Brescia 1.000 morti. Il capo della Protezione Civile Borrelli risulta negativo al test. Cambia di nuovo il modulo di autocertificazione con la modifica delle disposizioni. Sono 10.361 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 999 in più di ieri.