Coop congela prezzi per 18mila prodotti

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Prezzi fermi per 2 mesi, fino al 31 maggio prossimo, per circa 18 mila prodotti. Lo ha annunciato oggi Coop spiegando che la decisione, che ha un intento anti-speculativo, riguarda tutti i prodotti confezionati industriali, sia quelli con il proprio marchio che quelli delle altre società.

"Un impegno concreto per proteggere la spesa delle famiglie e per evitare l'insorgere di rischi speculativi - afferma l'ad di Coop Italia, Maura Latini - E' una misura preventiva che abbiamo deciso di attuare a garanzia dei nostri soci e consumatori.

Inoltre se si rendesse necessario, tuteleremo i nostri produttori e allevatori italiani da altri fenomeni speculativi garantendo loro la giusta remunerazione". Una particolare tutela è prevista la la filiera del latte, al quale viene riconosciuta, nonostante la sovrapproduzione, lo stesso prezzo pattuito in precedenza.