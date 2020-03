Coronavirus: Lady Gaga rinvia l'uscita del nuovo album

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - Lady Gaga rimanda l'uscita del suo nuovo album a causa del coronavirus. 'Chromatica' era atteso per il 10 aprile ma per la popstar questo non è il momento giusto.

"Sono tempi preoccupanti per tutti noi - si legge in un post su Twitter - e anche se credo che l'arte sia una delle cose più forti per offrire gioia e conforto in momenti come questi non mi sembra giusto far uscire un album con tutto ciò che sta succedendo durante questa pandemia globale".

Mother Monster aveva anche in programma delle sorprese per il Coachella Festival, uno degli eventi musicali più importanti al mondo che si tiene ogni anno in California e a causa delle misure restrittive per il coronavirus e' stato rimandato ad ottobre. La cantante non ha tuttavia indicato un'altra data per il suo nuovo album. (ANSA)