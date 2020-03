Iv, 3 miliardi cuneo vadano a emergenza

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Destiniamo i 3 mld del cuneo fiscale 2020 (attualmente destinati ad incrementare leggermente da luglio la busta paga dei lavoratori dipendenti) all'emergenza in corso e lasciamo che il Parlamento decida se quello stanziamento è ancora il migliore utilizzo delle risorse possibile, data la situazione in atto". Lo propone Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia Viva. "Potremmo invece non toccare i 5 mld attualmente previsti sul 2021 sul cuneo, in modo che - spiega - quel leggero aumento sia posticipato di sei mesi".