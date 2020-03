Gualtieri, eurobond senza condizionalità

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Fra le risorse a cui guarda il governo per finanziare le misure contro lo shock economico del coronavirus c'è l'ipotesi "di usare l'emissione di eurobond da parte del Mes, senza alcuna condizionalità". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione sul decreto Cura Italia. E sul prossimo provvedimento cui lavora il governo per contrastare l'impatto del coronavirus, Gualtieri ha puntualizzato che "è del tutto evidente che ora dovremo rapidamente tornare in Parlamento per chiedere l'autorizzazione a un ulteriore scostamento (del deficit, ndr) per finanziare il decreto di aprile".