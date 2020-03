Faraone, Azzolina venga in Parlamento

(ANSA) - ROMA, (ANSA) - ROMA, 24 MAR - 24 MAR - "Abbiamo chiesto ieri alla Presidente Casellati di far venire il Ministro dell'istruzione in Senato: in Aula o in Commissione purché riferisse sulle modalità della fine dell'anno scolastico interrotto dal Coronavirus. Una richiesta subito accordata dalla Presidente e fatta propria da tutta la maggioranza. Accade però che nella tarda serata di ieri il Governo comunichi che 'il ministro non ce la fa'. È in discussione il diritto costituzionale all'istruzione, c'è una intera comunità di insegnanti, studenti e genitori in attesa delle determinazioni del Governo e 'il Ministro non ce la fa? ". Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone che aggiunge: "Il Senato esige risposte immediate sulla maturità, sulla didattica, sulla fine dell'anno scolastico. Il Parlamento non è un optional"