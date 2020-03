Belvedere Capri, rimossi gli scalini

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 24 MAR - Uno dei panorami più suggestivi dell'isola di Capri è finalmente accessibile a tutti, compreso chi si sposta con l'ausilio della sedia a rotelle. E' la battaglia vinta dal giovane Christian Durso e dall'Associazione Luca Coscioni: i cinque scalini che impedivano a chi si muove in carrozzina di poter raggiungere il Belvedere della Migliera, luogo simbolo di Anacapri per il suo panorama mozzafiato a strapiombo sul mare, sono stati finalmente rimossi.

Il Comune di Anacapri, dopo essere stato citato in giudizio per condotta discriminatoria verso le persone con disabilità da Christian e dall'Associazione Coscioni, ha portato a termine, dopo circa 5 mesi, i lavori.

La battaglia di Christian era iniziata nel 2016 tra segnalazioni al Comune, esposti alle autorità locali, diffide e perfino un appello al presidente Mattarella. Due anni fa Durso si è rivolto all'Associazione Luca Coscioni, con il cui sostegno legale ha condotto la battaglia in tribunale fino a ottenere la rimozione della barriera.