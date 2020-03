Telefonata Salvini-Mattarella

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Telefonata "cordiale e cortese" questa mattina tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il segretario della Lega Matteo Salvini dopo la richiesta del centrodestra di essere ricevuti dal capo dello Stato. Ne dà notizia la Lega.

"Ringrazio il Presidente per la disponibilità - dice Salvini - e per l'impegno a favorire un'interlocuzione tra il governo e l'opposizione per creare quel clima giusto di una vera collaborazione per il bene del paese e uscire insieme dall'emergenza. Ho informato del colloquio Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi"