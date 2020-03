Nuove misure Fed, Borse cambiano passo

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La Fed annuncia una serie di nuove misure a sostegno dell'economia e per facilitare il funzionamento dei mercati finanziari. Fra queste acquisti illimitati di Treasury e altri titoli, ovvero la possibilità di un quantitative easing illimitato.

Sulla scia della Fed e dei future Usa che hanno girato in positivo le borse europee provano a cambiare passo con Milano alla guida (+0,20%) insieme a Francoforte (+0,18%) grazie anche al varo di un maxi piano del governo tedesco che prevede tra l'altro 156 miliardi di nuovo indebitamento sul bilancio del 2020. Parigi particolarmente volatile registra ancora un calo (-0,94%) così come Londra (-1,93%).