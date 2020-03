Lombardia, primo giorno ricoveri in calo

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - "Oggi si conferma il trend in calo, possiamo dire che è il primo giorno positivo, non è il momento per cantar vittoria ma finalmente vediamo una luce in fondo al tunnel". Lo ha detto L'assessore al Welfare Giulio Gallera, nella diretta Facebook per fare il punto sulla emergenza coronavirus in Lombardia aggiungendo che è il terzo giorno di dati in calo. "Il dato più bello" della giornata - ha aggiunto - è il calo dei ricoveri, dato che è "il primo giorno che questo succede". Le persone ricoverate oggi sono 9.266, mentre ieri erano 9.439, quindi 173 in meno.