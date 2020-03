Coronavirus: Salvini, Parlamento apra

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Chiedo di andare domani in Parlamento per ascoltare, modificare, suggerire, emendare, collaborare. La storia insegna: in Gran Bretagna, durante la Seconda Guerra Mondiale, visto che c'era un nemico, il virus di allora si chiamava nazismo, si istituì un gabinetto di guerra dove tutti furono coinvolti e tutti fecero la loro parte, tutti furono ascoltati, finita la guerra ci si dimise, si andò a votare e il popolo scelse". Così Matteo Salvini a Rtl 102.5.

Alla domanda se stia chiedendo un governo di emergenza, il leader della Lega replica: "In un paese normale tutti sarebbero coinvolti in questo momento intorno al tavolo della cabina di regia e tutti porterebbero le loro sensibilità, le richieste che arrivano dai loro territori, dai sindaci e dai governatori. Gli italiani chiedono che ci sia alla guida della vettura in un momento così delicato il meglio del paese. Lascio a voi giudicare se in questo momento c'è il meglio del paese, io non faccio giudizi. Noi saremmo a disposizione".