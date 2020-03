Alitalia: newco parte con 25-30 aerei

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Per Alitalia arriva la newco pubblica che partirà con una flotta di 25-30 aerei (un quarto di quella attuale, che è di 113 velivoli), ovvero gli aerei che stanno volando in questo momento di emergenza Covid-19. E' quanto è stato illustrato ai sindacati, secondo quanto si apprende, nel corso della video call che si è svolta stamattina. Non si è parlato di un piano per lo sviluppo futuro della compagnia, riferiscono le fonti, mentre per la costituzione della newco è stato indicato che servirà qualche mese. Domani è inoltre previsto l'incontro tra Alitalia, sindacati e Ministero del Lavoro per raggiungere un possibile accordo sulla nuova procedura di cigs chiesta dall'azienda. L'azienda ha chiesto di estendere la cassa fino al 31 ottobre per 3.960 dipendenti, di cui 2.785 solo per l'emergenza coronavirus. Già nell'incontro del 17 marzo l'azienda non aveva escluso un aumento di questi numeri: secondo quanto trapela, potrebbe chiederne altri duemila in più, portando il totale a quasi 6 mila.