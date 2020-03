Un docufilm racconterà #iorestoacasa

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un docufilm per raccontare l'Italia in questo momento unico, destinato a restare nella storia: è il progetto al quale sta lavorando EndemolShine Italy. #rEsistiamo "sarà un racconto corale - spiega la società di produzione - che coinvolgerà, direttamente dalle proprie case, attraverso dei video-diari, le persone che avranno voglia di raccontare il loro #iorestoacasa. Storie di genitori e di figli, di nonni e nipoti, di chi continua a uscire per andare a lavorare e di chi aspetta a casa. Storie di amori a distanza, di amori che finiscono ma anche di altri che resistono. Storie di preoccupazioni, di ansie ma anche di canzoni alla finestra, di giochi con i bambini e della creatività che si scatena per sopravvivere".

#rEsistiamo "sarà il racconto intimo, tra le mura domestiche, di chi ha visto la sua quotidianità stravolta. Sarà il racconto di tutti noi, dedicato a tutti quelli che lottano per respirare, a quelli che si prodigano per aiutarli, a quelli che rischiano per consentirci di vivere". Per partecipare, bisogna scrivere a resistiamo@endemolshine.it. (ANSA).