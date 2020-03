Germania, piano da 822 miliardi di euro

(ANSA) - BERLINO, 21 MAR - La Germania prevede un piano di sostegno economico di 822 miliardi di euro per arginare le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. E' quanto emerge da un progetto di legge. I fondi andranno a finanziare una serie di programmi di aiuti, tra cui un intervento per i lavoratori che a causa della crisi si vedranno decurtata la quantità di ore lavorate. Potranno inoltre essere utilizzati per finanziare una parziale nazionalizzazione di grandi aziende per far fronte alle difficoltà, stando al testo del progetto di legge.