Stop gite, controlli per tutte le auto

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Le disposizioni per controlli capillari ad ogni veicolo in circolazione a Roma scatteranno da domani e in particolare - come precisato dal Comando dei Vigili urbani- nel quadrante sud per evitare eventuali gite nel week end. Già oggi i vari gruppi della polizia locale della Capitale stanno organizzando posti di blocco per controllare gli automobilisti. In particolare si rilevano già controlli, nella modalità di incolonnamenti controllati di auto, nella zone della Prenestina e di Boccea.