Ilaria Alpi:Fico,declassificheremo atti

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Attraverso l''Archivio digitale Ilaria Alpi e Miran Hrovatin', pubblicato sul sito della Camera, sono stati infatti resi accessibili direttamente sia i documenti già in origine liberamente consultabili sia quelli sinora declassificati per iniziativa della Presidenza della Camera.

Continueremo a lavorare in questa direzione e mi impegno ad avviare una nuova procedura di interpello alle autorità competenti per la declassificazione di atti che riguardano questa tragica vicenda. Perseguire la verità e la giustizia, con determinazione e senza esitazioni. Solo in questo modo potremo rendere il doveroso omaggio a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, due straordinari protagonisti del giornalismo di inchiesta della nostra epoca, che hanno fatto della ricerca costante della verità e della sua narrazione la loro missione sino al sacrificio della propria vita". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico sottolineando a distanza di ventisei anni dall'uccisione.