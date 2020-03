Fiorello,faccio di tutto per distrarre la gente

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Noi dello spettacolo dobbiamo continuare a intrattenere, comunque, dovunque, qualunque cosa accada. In sessant'anni, che compirò fra poco (il 16 maggio, ndr), non ho mai visto niente del genere. La situazione è brutta, c'è paura nell'aria... Ma proprio per questo non ci dobbiamo fermare". Parola di Fiorello, intervenuto in collegamento con 'La vita in diretta', su Rai1, alla vigilia del ritorno in prime time sulla rete ammiraglia con 'Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno': tre appuntamenti con i momenti più divertenti dello show cult ideato per la piattaforma digitale Rai, in onda sabato 21 e 28 marzo e 4 aprile. "Per una volta - ha scherzato - vado il sabato sera su Rai1 senza ansia, perché lo show l'ho già fatto".

Ribadendo l'invito al pubblico a restare a casa, più che mai in vista del week end, Fiorello ha sottolineato l'impegno a "fare di tutto perché la gente non pensi alla situazione. Anche l'hater che mi critica: evidentemente ho svolto il mio compito, perché in quel momento non stava pensando alla situazione, ma a insultare me".

Lo showman ha ringraziato il team del programma, in particolare "i montatori che stanno lavorando in queste ore, con la mascherina, per mettere a punto il programma. Ogni tanto ci sentiamo al telefono" e ha anticipato che tra i momenti proposti dalla puntata di domani ci saranno "Zalone, Hunziker e Jovanotti". (ANSA).