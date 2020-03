Borsa: Asia in rosso, affonda Seul -8,4%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che guardano ai danni sull'economia globale provocati dal coronavirus. I mercati continuano l'andamento negativo nonostante gli intereventi delle banche centrali.

Affonda Seul che cede l'8,4%. In rosso Tokyo (-1,04%), dopo un avvio di seduta in terreno positivo, Shanghai (-1%), Shenzhen (+0,2%), Hong Kong (-1,9%) e Mumbai (-3,8%). Sul mercato valutario lo yen tratta a 108,66 sul dollaro e 118,76 sull'euro.

Sul fronte macroeconomico attesi una serie di dati dagli Stati Uniti. In particolare le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, la bilancia delle partite correnti del quarto trimestre e l'indice Philadelphia Fed (manifatturiero).