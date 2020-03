Coronavirus: Verducci, Parlamento lavori

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Il decreto varato dal Governo è di vitale importanza per il Paese. Adesso tocca al Parlamento fare la sua parte. Nessuna emergenza può inficiare la nostra democrazia parlamentare. Tutto il Parlamento e tutti i singoli parlamentari, nell'iter di Commissioni e Aula, vengano messi nelle condizioni di svolgere la propria funzione così come sancito dalla Costituzione. Si utilizzino tutti gli accorgimenti e le innovazioni dei regolamenti necessari, ma senza mai derogare dalle garanzie costituzionali imperniate sulla centralità del Parlamento nella sua interezza e sulle funzioni di rappresentante della nazione di ogni singolo parlamentare".

Così in una nota il senatore Francesco Verducci, vice presidente Commissione Cultura del Senato.