Borsa: Tokyo, apertura in forte calo

(ANSA) - TOKYO, 17 MAR - La Borsa di Tokyo segue il maggior crollo giornaliero mai registrato in Usa dal Dow Jones (oltre il 12%) e la caduta libera dei listini globali, con gli investitori che giudicano non sufficienti le manovre coordinate delle banche centrali per contrastare l'espansione del coronavirus. In apertura il Nikkei cede il 3,02% a quota 11.528,11, perdendo 513 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 106,20 sul dollaro e sull'euro a 118,60.