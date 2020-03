Ue propone stop viaggi verso l'Unione

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Ue. La restrizione è prevista per 30 giorni, da prolungare se necessario". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter.

La misura anticipata dal Financial Times e confermata all'ANSA da fonti diplomatiche Ue, è in elaborazione, dovrebbe essere annunciata a breve, per poi essere valutata dai leader Ue nella videoconferenza di domani. I Paesi Ue non Schengene il Regno Unito dovrebbero essere invitati ad applicare la misura.

"I cittadini del Regno Unito sono cittadini dell'Ue e quindi non ci saranno restrizioni per loro per viaggiare verso il continente", ha detto von der Leyen, in una conferenza stampa dopo la videoconferenza con i leader del G7. Il Regno Unito si trova nella fase di transizione post-Brexit, fino al 31 dicembre 2020.