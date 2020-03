Regina ospiterà in estate Meghan e Harry

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Nessuna rottura totale con la regina, a dispetto dei gossip e delle voci più inverosimili. I duchi di Sussex, Harry e Meghan, e il figlioletto Archie, saranno ospiti di Sua Maestà a giugno - coronavirus permettendo - per una vacanza estiva familiare nel prediletto castello di Balmoral, in Scozia. A scriverlo è il Times, secondo il quale l'invito rivolto da Elisabetta II ai due nipoti 'ribelli' è stato da questi accettato e i preparativi sono ora in corso.

L'annuncio, se confermato, appare non solo il segno di un gesto d'affetto da parte della nonna-regina, ma anche della volontà di attenuare l'effetto della decisione dei Sussex di rinunciare al ruolo di membri senior della famiglia reale e iniziare una nuova vita più indipendente in Canada: decisione clamorosa, improntata a qualche incomprensione in seno a casa Windsor.