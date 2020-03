Premi: Chanel Miller vince Book Critics Circle autobiografia

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Chanel Miller con 'Una storia vera' (La Tartaruga) è la vincitrice del premio alla miglior autobiografia del 'Book Critics Circle Award' che ogni anno assegna riconoscimenti ai migliori libri pubblicati in lingua inglese divisi in sei categorie: Fiction, Nonfiction, Biografia, Autobiografia, Poesia e Critica letteraria.

Pubblicato in Italia da La Tartaruga, con la traduzione all'edizione italiana a cura di Francesco Vitellini, è la storia di Emily Doe che ha stupito e incantato milioni di persone in tutto il mondo con una lettera indirizzata all'uomo che l'ha aggredita sessualmente, Brock Turner, che la scrittrice ha raccontato riappropiandosi del suo vero nome, Chanel Miller.

