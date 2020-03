Coronavirus: Ungheria chiude frontiere

(ANSA) - BUDAPEST, 16 MAR - Anche l'Ungheria ha annunciato la chiusura dei suoi confini, nonché quella di tutti i centri culturali e di intrattenimento, per frenare la diffusione del coronavirus. "Solo i cittadini ungheresi potranno attraversare la frontiera", ha detto il premier Viktor Orban. Il paese condivide i confini con sette stati, alcuni dei quali, come la Slovacchia, avevano già decretato la scorsa settimana un divieto d'ingresso per tutti gli stranieri. In Ungheria sono stati segnalati 39 casi di coronavirus e un morto.