Coronavirus: Dadone, stop ai concorsi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nel decreto 'Cura Italia' "abbiamo previsto la sospensione per due mesi di tutte le prove dei concorsi pubblici, con l'eccezione di quelli in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari o in modalità telematica". Lo afferma la ministra della Pa, Fabiana Dadone, su Fb. Inoltre nel decreto è stabilito che "fino alla fine dell'emergenza coronavirus lo smart working, cui si può far ricorso in modo semplificato e persino con strumenti del dipendente, è la forma ordinaria" di lavoro nella Pa. E, "qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi. Esaurite eventualmente tali opzioni, i datori pubblici possono esentare il lavoratore dal servizio che però risulta prestato con tutte le prerogative di retribuzione e contribuzione, esclusa, se prevista, l'indennità sostitutiva di mensa", spiega ancora la ministra dopo l'approvazione del dl.