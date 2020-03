Usa 2020: spettro coronavirus sul voto

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - "Centomila persone potrebbero essere colpite dal coronavirus in Ohio": lo ha detto il governatore dello stato Usa dove martedì prossimo sono in programma le primarie democratiche, al momento confermate. Come confermate sono quelle in Florida, Illinois e Arizona. Mentre due stati in cui si doveva votare tra qualche settimana, Lousiana e Georgia, le hanno già rinviate.

L'Ohio è uno degli stati più colpiti dal virus, mentre in Arizona è stato cancellato a causa dell'emergenza il duello tv tra Joe Bide e Bernie Sanders spostato in uno studio a porte chiuse della Cnn nella capitale Washington.