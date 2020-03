Coronavirus: Macron parla con Mattarella

(ANSA) - PARIGI, 14 MAR - "Ho parlato questa mattina con il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, per esprimergli il sostegno della Francia all'Italia": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, sul suo account Twitter.

"Sulle frontiere come per la nostra economia - continua Macron - dobbiamo agire rapidamente e insieme a livello europeo".