2.644 casi in E-R, 40 vittime in più

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - Salgono a 2.644 i casi di contagio in Emilia-Romagna, 381 in più di ieri pari a una crescita del 16%. Di questi, 1.055 sono in isolamento domiciliare a casa, mentre 152 persone sono ricoverate in terapia intensiva (24 in più). Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 40, portando il totale a 241 (22 uomini e 18 donne, tutti con patologie pregresse e un'età media sugli 80 anni). Le guarigioni, infine, sono state 54, tre in più.