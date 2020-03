Steinmeier a Mattarella,risposta europea

(ANSA) - BERLINO, 13 MAR - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha telefonato al presidente Sergio Mattarella per discutere come affrontare la crisi e per esprimere il suo cordoglio per le 1000 vittime italiane del coronavirus. Entrambi hanno convenuto che ci debba essere una risposta comune europea a questa sfida, ha detto un portavoce dell'Ufficio del presidente federale. Steinmeier si è informato sulla situazione del sistema sanitario e dell'economia italiana. Mattarella ha ringraziato Steinmeier per la grande disponibilità ad aiutare in Germania, riferisce il portavoce.