Borsa: Milano lima il rialzo (+4,5%)

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La Borsa di Milano lima il rialzo con il Ftse Mib che guadagna il 4,5% a 15.573 punti. Tutti i titoli sono entrati agli scambi dopo alcune sospensioni iniziali per eccesso di rialzo. In netto calo lo spread che si attesta a 236 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,76%.

A Piazza Affari volano Hera (+9,5%), Leonardo (+8,1%) e Snam (+8%). Andamento positivo per le banche con Mps (+7,5%), Banco Bpm e Ubi (+5,9%), Intesa (+4,6%) e Unicredit (+4%). In positivo Generali (+2,6%), nel giorno dei conti.