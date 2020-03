Morta Tonie Marshall, regista di 'Sciampiste & co'

(ANSA) - PARIGI, 12 MAR - E' morta oggi, 12 marzo, in Francia la regista franco-americana Tonie Marshall, che aveva diretto fra gli altri film anche "Venus Beauté" (uscito nel 1999 in Italia con il titolo "Sciampiste & co"). Lo si è appreso dal suo entourage. Aveva 68 anni ed era malata da tempo.

Figlia dell'attrice francese Micheline Presle e dell'attore, regista e produttore americano William Marshall, Tonie Marshall aveva debuttato come attrice nel 1972 in "Niente di grave, suo marito è incinto", di Jacques Demy. Come regista aveva esordito nel 1990 con "Pentimento". Quindi, una decina di film fra cui il grande successo di "Sciampiste & co", con Nathalie Baye e Audrey Tautou, grazie al quale vinse diversi Cesar fra i quali quello della regia e del miglior film. Diresse poi "Au plus près du paradis" con Catherine Deneuve e William Hurt, "France Boutique" con Karin Viard e François Cluzet e il suo ultimo lavoro, "Numéro une" con Emmanuelle Devos nel 2017. (ANSA).