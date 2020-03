Bce, flessibilità su capitale banche

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La vigilanza Bce autorizza le banche a una maggiore flessibilità sul capitale per fronteggiare l'emergenza coronavirus e "continuare nel loro ruolo di finanziamento dell'economia reale". Il supervisory board sottolinea come permetterà alle banche di utilizzare pienamente "i cuscinetti di liquidità e capitale e operare "temporaneamente sotto il livello di capitale" Pillar 2. La Bce considererà inoltre una "flessibilità operativa nell'attuazione delle misure di vigilanza". La Bce sta poi discutendo con le banche "misure individuali" come riprogrammare le ispezioni in loco e estendere i termini per l'attuazione di misure emerse dalle ispezioni stesse o controlli.