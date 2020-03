Bce alza Qe, 120 miliardi euro per 2020

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Di fronte all'emergenza coronavirus, la Bce ha deciso di lasciare i tassi invariati e di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, "garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato". "In combinazione con l'attuale programma di acquisto di attività - afferma la Banca centrale - ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l'economia reale in tempi di maggiore incertezza". "Condizioni considerevolmente più favorevoli" saranno inoltre applicate ai maxi-prestiti alle banche Tltro-3 che partono a giugno, "aiutando il credito bancario a chi è più colpito dal coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese".

La decisione non è stata accolta positivamente dai mercati.

Lo spread è schizzato da 200 a 228 punti, mentre la Borsa di Milano è scesa ulteriormente, crollando di oltre il 6%. Parigi è arrivata a cedere l'8%, Francoforte il 7% e Londra il 6,8%.