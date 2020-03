Dj perde 5,57%,Wall Street entra in orso

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Wall Street pesante con il Dow Jones che entra in 'mercato Orso', mettendo fine alla corsa iniziata nel 2009. Il listino è infatti in calo del 20% rispetto alla chiusura record di febbraio. Il Dow Jones perde il 5,57% a 23.627,71 punti, il Nasdaq cede il 4,87% a 7.937,81 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 5,04% a 2.736,57 punti.