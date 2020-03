Coronavirus:Bank of England taglia tassi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Bank of England, in una riunione straordinaria, ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base portandoli allo 0,25% e ha annunciato una serie di misure per affrontare i danni a famiglie e imprese dall'emergenza coronavirus. E' quanto si legge in una nota dell'istituto centrale britannico.