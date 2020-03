Produzione industria +3,7%.Rivede record

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La produzione industriale a gennaio, quando ancora non era deflagrata l'emergenza Coronavirus, rimbalza del 3,7% sul mese. Lo rileva l'Istat. Un rialzo così nella serie storica destagionalizzata partita nel 1990 si era toccato solo nell'agosto 2007. Si torna ai livelli record. La crescita risente del confronto con dicembre, che aveva registrato un "forte calo". L'Istituto di statistica parla di "un'accentuata volatilità dell'indice destagionalizzato nell'ultimo bimestre" dovuta "alla particolare disposizione" dei giorni lavorativi, in primis all'effetto 'ponte' di venerdì 27 dicembre. La variazione annua corretta per il calendario risulta in lieve calo (-0,1%).