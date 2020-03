1.533 positivi in E-R, 15 morti in più

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - Salgono a 1.533 i casi di positività in Emilia-Romagna: 147 in più rispetto a ieri. Un aumento inferiore rispetto a 24 ore prima, quando la crescita era stata di 206 persone. Crescono però anche i decessi: le vittime passano dalle 70 di ieri a 85 di oggi (12 uomini e 3 donne). In isolamento a casa sono in 669, mentre i contagiati in terapia intensiva salgono a 98 (8 in più). Trentuno i guariti (ieri erano 30).

I casi sono così ripartiti sul territorio: 633 a Piacenza 633 (31 in più), 325 a Parma (46 in più), 206 a Rimini (42 in più), 127 a Modena (11 in più), 104 a Reggio Emilia (1 in più), 86 a Bologna, di cui 37 del circondario imolese (complessivamente 6 in più, di cui 2 del circondario imolese), 20 a Forlì-Cesena (di cui 14 Forlì e 6 Cesena, complessivamente 4 in più, di cui 1 a Cesena e 3 a Forlì), 24 a Ravenna (5 in più), 8 a Ferrara (1 in più rispetto a ieri).