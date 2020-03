'Migliaia in Toscana da zone rosse'

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - "I sindaci ci riferiscono che ieri è stata presa d'assalto l'isola d'Elba, tutta la costa toscana e anche l'Aretino da persone che vengono dalla Lombardia. Anche l'Abetone (Pistoia), da chi viene da Modena. Chiediamo a tutti di tornare nei loro paesi, nelle loro città. Serve un atto di responsabilità. Chiederò al Governo di assumere provvedimenti in questo senso. Il contenimento è fondamentale". Lo ha detto presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, spiegando che sarebbero "decine di migliaia di persone" le persone venute in questi giorni dalle zone arancioni in Toscana per vacanza. "Invito queste persone -aggiunge- a tornare a casa propria, a fare un gesto di responsabilità per la salute collettiva. Anche perché queste persone non hanno il medico di famiglia che è il primo riferimento per qualsiasi problema di salute, o sintomi influenzali collegati al Coronavirus. Sono d'accordo che per motivi di lavoro o di necessità di salute si possa venire qua ma non per vacanza".