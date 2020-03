Borsa Milano ai minimi di giornata, -11%

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - Prosegue il crollo di Piazza Affari, che ondeggia attorno ai minimi di giornata con l'indice Ftse Mib in calo di oltre l'11%.

Con gli indici di Wall Street in ribasso di circa cinque percentuali, nuova raffica di sospensioni a Milano, dove tra i titoli principali i peggiori sono Saipem, Tenaris ed Eni in crollo di circa il 20% in scia con il petrolio.

Molto male anche le Borse di Londra, Parigi e Francoforte, che perdono oltre il 7%.