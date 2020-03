Si vota per suppletive Umbria

(ANSA) - TERNI, 8 MAR - Sono in corso regolarmente le operazioni di voto per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, eletta residente della Regione.

Consultazione che si tiene con le precauzioni previste per contenere l'epidemia di coronavirus. Nei 509 seggi allestiti tra le province di Perugia e Terni sono a disposizione soluzioni igienizzanti per le mani, mentre presidente, scrutatori e segretario devono rispettare una "distanza minima" tra loro di "almeno un metro".

Al voto sono chiamati poco più di 306 mila elettori, 147 mila uomini e 159 mila donne, in 60 comuni, 33 in provincia di Terni e 27 in quella di Perugia.

Quattro i candidati. In base all'ordine estratto nella scheda elettorale, Valeria Alessandrini, Lega, sostenuta anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, Armida Gargani per Riconquistare l'Italia, Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle e Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde. (ANSA).