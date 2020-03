Coronavirus:Milano,molti partono per sud

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - In stazione centrale a Milano non c'e' ressa stamattina anche se sono diverse le persone che stanno partendo per il sud dopo la firma del decreto.

Non si notano controlli per chi sale sui treni. Da centrale parte alle 7.00 il Frecciarossa per Napoli: "Speriamo non lo abbiano cancellato", dice un viaggiatore che ha deciso di partire dopo la notizia del decreto. Ad accompagnarlo il fratello: "E incredibile - dice -, stanno separando gli affetti".

Il treno è regolarmente in partenza ed i passeggeri per ora salgono senza problemi.