Homeland 8, la saga chiude con i dubbi su Carrie

(di Nicoletta Tamberlich) (ANSA) - ROMA, 07 MAR - Dopo quasi 10 anni di riprese, 8 stagioni e 5 Golden Globe vinti, Homeland arriva al suo epilogo: dal 9 marzo il lunedì alle 21.50 su Fox (112, Sky) andrà in onda in prima visione assoluta l'ottava e ultima stagione della serie che più di tutte ha rivoluzionato il genere spy thriller sul piccolo schermo, l'adrenalinica saga con protagonista Claire Danes (vincitrice di 4 Golden Globe, di cui 2 per Homeland come miglior attrice in una serie drammatica).

Una serie che spesso ha anche avuto la capacità di anticipare i tempi sugli intrecci nello scacchiere internazionale e di stravolgere il focus sui protagonisti. In Homeland il primo colpo di scena lo si era avuto all'inizio: il marine americano Nicholas Brody dopo 8 anni di prigionia in Iraq tornava in patria, celebrato come eroe di guerra, ma in realtà convertito all'Islam e infiltrato di al-Qaida. Otto stagioni dopo tocca alla protagonista Carrie Mathison finire al centro dei sospetti.

Dopo i sette mesi di reclusione in un gulag russo, l'agente della Cia è forse lei al servizio dei russi? (ANSA).