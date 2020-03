Coronavirus, libri su soglia biblioteca

(ANSA) - MONSANO (ANCONA), 7 MAR - Prestito dei libri per ragazzi sicuro a Monsano, nonostante la chiusura dei locali della locale biblioteca per l'emergenza coronavirus. La "Biblioteca di Pace" del piccolo Comune della Vallesina contiene circa novemila volumi, di cui una percentuale molto alta dedicata ai bambini. "Con la chiusura obbligata, le nostre attività per l'infanzia sono bloccate - dice Beatrice Cesaroni, responsabile del servizio e animatrice delle iniziative dedicate ai bambini in età scolare - ma abbiamo pensato comunque di assicurare il servizio di prestito librario. Come negli antichi conventi, dove c'era la ruota, abbiamo fatto la stessa cosa con i libri. L'ingresso è sempre aperto, non si tocca nemmeno la maniglia e la seconda porta è chiusa. Il tutto avviene nella massima sicurezza. Lasciamo i libri nello spazio dell'ingresso, avvolti nella carta velina e li mettiamo dentro a un carrello della spesa. Lo spazio è aerato e le prenotazioni vengono fatte per telefono o sulla pagina Facebook della biblioteca".