Coronavirus: 60 nuovi casi in Belgio

(ANSA) - BRUXELLES, 7 MAR - Con 60 nuovi contagiati, sale a 169 il numero dei casi in Belgio, secondo i dati della Sanità pubblica del Paese. Le 60 infezioni sono emerse sulla base dell'esecuzione di 771 test. Dei nuovi casi, 40 sono nelle Fiandre, 15 in Vallonia, e 5 a Bruxelles. "La maggior parte dei pazienti positivi hanno viaggiato di recente, ma constatiamo sempre più infezioni locali. Il numero di casi non è raddoppiato - affermano le autorità - perciò è possibile che l'effetto ritorno di chi è andato in Italia del nord, termini".