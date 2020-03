Vannini:si aggrava ruolo Ciontoli

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Si aggrava in vista dell'appello bis la posizione dei familiari coimputati di Antonio Ciontoli che "presero parte all'omicidio di Marco Vannini": dovrà essere esaminato anche a loro carico l'elemento del "dolo" per la consapevolezza che ritardando i soccorsi il giovane, che sapevano colpito da uno sparo tanto che avevano cercato "il foro d'uscita", sarebbe morto. Lo scrive la Cassazione: "non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso", "nuovo giudizio sull'elemento soggettivo in capo agli imputati".