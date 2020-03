Voto Camere deficit prossima settimana

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il voto del Parlamento per autorizzare il governo a procedere sulla strada di un incremento del deficit, a quanto si apprende, è previsto per la prossima settimana. La scelta dell'Esecutivo è dettata dalla necessità di mettere in campo misure economiche per fare fronte all'emergenza Coronavirus.

"Il Governo - si spiega - approverà una relazione nella quale si chiede al Parlamento di votare a favore dello scostamento temporaneo degli obiettivi di finanza pubblica in ragione di eventi eccezionali. La relazione, sentita la Commissione europea, passerà prima all'esame delle commissioni bilancio e poi, per essere approvata, dovrà essere votata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti".