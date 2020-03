Cade governo ucraino. Zelensky, 'errori'

(ANSA) - MOSCA, 4 MAR - Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha approvato le dimissioni del primo ministro Oleksiy Honcharuk. La decisione è stata approvata con un voto favorevole di 353, ben oltre i 226 voti richiesti. "Nonostante alcuni risultati ottenuti, il governo ha commesso una serie di errori che i cittadini ucraini non possono tollerare", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo comporta le dimissioni di tutto il governo.

"Tutti capiscono la questione principale: l'attività del governo ucraino. Siamo obiettivi, il governo ha portato i suoi risultati", ha detto Zelensky alla Rada, il parlamento di Kiev.

"Ma la verità è che questo non è abbastanza per gli ucraini", ha detto. Il governo di Honcharuk "era un governo di facce nuove, ma le facce non bastano: servono nuovi cervelli e nuovi cuori", ha aggiunto Zelensky, che poco dopo ha nominato Denis Shmygal nuovo primo ministro e ha chiesto alla Rada di approvare la scelta, riporta la Tass. Shmygal era vice premier.