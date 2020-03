Coronavirus: positivi in Veneto sono 333

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAR - I casi confermati di positività al coronavirus salgono stasera a 333 in Veneto, 26 in più del report di stamane. Lo rende noto la Regione Veneto. I pazienti ricoverati sono 81, 28 dei quali in cura presso l'Azienda ospedaliera di Padova. Dei 26 nuovi casi, 11 riguardano il focolaio di Treviso, 4 di Vicenza, 1 di Vo', 1 di Verona, 5 di Venezia e 1 di Mirano, mentre per 3 è in corso l'assegnazione epidemiologica.