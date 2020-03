Ostaggi in centro commerciale a Manila

(ANSA) - MANILA, 2 MAR - Un uomo ha preso in ostaggio un gruppo di persone in un centro commerciale a Manila, nelle Filippine. Si tratterebbe di un dipendente scontento. In precedenza il sindaco di una cittadina vicina, San Juan, aveva detto che una guardia di sicurezza aveva preso in ostaggio almeno 30 persone all'interno di un ufficio e aveva sparato ad almeno una persona. La polizia è stata dispiegata sul posto in modo massiccio nel mall, che al momento del sequestro era affollato. "Le informazioni iniziali che abbiamo è che ha armi da fuoco e granate con lui", aveva detto il sindaco della città di San Juan, Francis Zamora, parlando della persona che ha preso gli ostaggi. "C'è già una persona a cui ha sparato, che è stata portata di corsa in ospedale". Il centro commerciale era affollato di acquirenti e impiegati, a cui è stato detto di evacuare dopo il primo sparo.