Governo: Tajani, no agli inciuci

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Non siamo favorevoli a governissimi, inciuci o papocchi, nè a fare da stampella a questo governo. Noi siamo alternativi all'attuale maggioranza". Lo ha ribadito il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Roma. "Il governo è in grave difficoltà, è incapace di rispondere alle richieste dei cittadini" ha aggiunto.